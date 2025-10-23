Un altro raid della banda di Campocavallo

Nel giro di un mese sarebbero stati almeno dieci i furti messi a segno a Campocavallo di Osimo, più quelli tentati. Durante quest’ultima settimana si è registrata un’escalation di colpi, sempre in quella frazione, all’ombra del santuario. "Ci sono stati i ladri in casa mia, in via Cagiata. Erano le 20.30 di martedì sera – racconta una giovane osimana –. I malviventi hanno tentato di sfondare un vetro. Mio padre ha sentito il rumore dal piano di sopra e, mentre scendeva le scale, sono fuggiti passando per i campi. So di un altro furto in via Recanati, successo poco dopo. Hanno portato via qualche migliaia di euro in oro. Occhi aperti a tutti".

Negli ultimi mesi Campocavallo è presa di mira: "Al prossimo consiglio di quartiere, programmato per mercoledì sera, dove sarà presente l’intera giunta comunale, farò personalmente presente la questione, che si è fatta più seria e preoccupante del dovuto", afferma una concittadina. I furti sono stati segnalati ai carabinieri: ce n’è stato anche un altro nella vicina via Chinnici, traversa di via Cagiata. Quelli dell’altra sera sono di certo opera della stessa banda, che potrebbe essere collegata all’inseguimento da film da parte dei carabinieri, che hanno fermato un’auto rubata proprio a Campocavallo, lo scorso venerdì sera. I malviventi sono riusciti a fuggire. L’inseguimento è scattato quando hanno forzato il posto di blocco. La vettura, una Citroën Ts7, non si è fermata all’alt dei militari e a tutta velocità si è diretta verso sud. La macchina all’improvviso ha sterzato per i campi al confine con il Cerretano di Castelfidardo, e i tre malviventi che erano a bordo sono riusciti a uscire e a fuggire a piedi, avvolti nel buio della notte. Diversi residenti hanno sentito la sirena e avvertito l’auto sgommare.

Tutta la scena si è parata davanti ai loro occhi all’improvviso. Pochi giorni fa altro furto in una villetta all’Abbadia, dove hanno tentato il colpo anche in un’altra abitazione, fallendo. A Osimo l’attenzione è massima sul fronte sicurezza. Chat di quartiere e passaparola non fanno altro che ripetere di fare attenzione ai movimenti sospetti. La sindaca ha partecipato al bando per installare nuove telecamere nelle zone scoperte. Nel fine settimana è stato attuato, da parte degli agenti, un attento monitoraggio di Osimo Stazione, San Biagio, Campocavallo e delle vie, piazze e parchi pubblici del centro storico, noti come luoghi di aggregazione dei giovani, per scoraggiare assembramenti molesti o situazioni di degrado urbano.

Silvia Santini