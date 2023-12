Un altro sportello di Banca Generali

Banca Generali rafforza la presenza nelle Marche con una nuova succursale bancaria ad Ancona. Ieri è stato alzato il sipario sulla nuova filiale in via Sandro Totti 10. "Siamo davvero felici di poter inaugurare questa splendida filiale. In un momento in cui le pressioni economiche e gli effetti dell’inflazione si fanno sentire sul risparmio, abbiamo voluto accelerare gli investimenti sul territorio, rafforzando la nostra presenza per rispondere al forte richiamo di protezione e consulenza che ci arriva dalle famiglie. Abbiamo studiato gli spazi della filiale, in pieno centro, proprio per avvicinare ai nostri clienti tutte le soluzioni e gli strumenti utili ai loro bisogni. Consci della responsabilità sociale del nostro lavoro, continuiamo a credere nel valore delle persone e nella relazione di fiducia e per questo intendiamo rafforzare non solo la presenza ma anche le iniziative al fianco della comunità", dichiara Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali.