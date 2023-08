Un altro tunisino portato al Cpr

Illegale sul territorio nazionale e capace di collezionare una sfilza di precedenti in materia di stupefacenti e immigrazione nell’arco di breve tempo: tunisino 46enne accompagnato due giorni fa presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza). L’uomo era stato arrestato dalla Polizia di Stato lo scorso 17 agosto scorso, quando è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi, bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento della droga. Su di lui, peraltro, pendeva un ordine di espulsione emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza nel luglio 2017, vista la sua pericolosità sociale. Con la convalida dell’arresto è stato portato presso il Cpr di riferimento, in attesa del primo volo charter utile a lasciare l’Italia. Un’altra espulsione, sempre due giorni fa, è stata decretata per un marocchino 30enne, anch’egli irregolare. Avrà sette giorni per lasciare il suolo nazionale. "Sono persone che destabilizzano l’ordine e la sicurezza pubblica e non consentono il vivere ordinato delle nostre comunità", il commento del questore di Ancona Cesare Capocasa. Lo strumento dell’accompagnamento risulta particolarmente efficace ed immediato perché consente l’allontanamento definitivo dal territorio nazionale dello straniero clandestino ed autore di reati, prima del rimpatrio.