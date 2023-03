Un analista di procedure per azienda di trasporti

Un analista di procedure. Data scadenza: 742023. Codice offerta 2501087. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0719959104. Lavoro in apprendistatoformazioneinserimento. Pluservice Srl, azienda leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di sistemi Gestionali integrati specifici del settore trasporto passeggeri e mobilità, ricerca un referente sistema di gestione integrata. Dovrà occuparsi: Gestione del sistema integrato aziendale esistente - Conduzione di audit interni - Gestione adempimenti e scadenze delle certificazioni in essere - Integrazione del sistema aziendale con eventuali ulteriori certificazioni - Collaborazione trasversale con le varie figure aziendali coinvolte nei processi. Laurea preferibilmente in materie economiche o giuridiche. Gradite pregresse analoghe esperienze. Ottime capacità relazionali, comunicative, affidabilità e capacità di saper lavorare in team. Ottima conoscenza Office e buon Inglese. Curriculum a: [email protected] o 3358772106.