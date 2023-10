Un anconetano a Bruxelles: "L’attentato sotto casa"

Lunedì 16 ottobre, poco dopo le 19: Schaerbeek, quartiere centrale di Bruxelles. Un 45enne di nazionalità tunisina ha aperto il fuoco in strada uccidendo due tifosi svedesi che stavano andando allo stadio per la partita Belgio-Svezia valida per le qualificazioni ai Campionati Europei. A poche decine di metri dall’attacco terroristico abita un anconetano, Ubaldo Stecconi, 62 anni. Da venti lavora nella comunicazione della Comunità Europea: "Io ero in casa e mi sono accorto di quanto stesse accadendo solo in un secondo momento, mentre la mia compagna era uscita per fare spesa e ha assistito alla fuga dei civili e alla situazione di caos, tra urla e sirene della polizia. Purtroppo Bruxelles è già stata colpita da attentati terroristici nel recente passato _ racconta Stecconi al Carlino _, ma stavolta, sarà per l’estrema vicinanza dei fatti a dove viviamo io e la mia compagna, l’episodio mi ha toccato nella sfera intima. Al di là della violenza dell’episodio è come se io fossi entrato nella testa dell’attentatore. So che si tratta di un terrorista, di un sadico, eppure secondo me lui stesso, non solo perché è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza, è stato una vittima come i due tifosi. Non mi fraintenda, ho pensato a quest’uomo cresciuto in Tunisia dove si è avvicinato al radicalismo islamico e dove ha fatto propri gli strumenti per poi rigettare il suo odio verso persone innocenti. Mi ha colpito il video registrato prima dell’azione, quando ha detto ‘Noi viviamo e moriamo per la religione’, è davvero angosciante la sola elaborazione di un pensiero simile. In qualche modo, al netto di quanto ho premesso, umanamente mi sono sentito di condividere la sua follia". Schaerbeek, quartiere multietnico a due passi dalle istituzione comunitarie di Schumann: "Qui ci vivo da vent’anni dopo aver girato per lavoro tra le Filippine e gli Stati Uniti _ dice Stecconi raggiunto all’aeroporto Zaventem, colpito da un attentato nel marzo del 2016 _. Schaerbeek è abitato da comunità parallele, tante tessere di un mosaico interculturale che non si mescolano però e comunque è una zona interessante dove abitare. Ieri (mercoledì, ndr.) sono voluto andare sul posto dell’eccidio, c’erano i fiori lasciati in ricordo delle vittime, attorno a me tanta gente con cui ho condiviso pensieri analoghi a quelli di cui le parlavo prima". Grande esperto della comunicazione, ormai Stecconi è a tutti gli effetti cittadino di Bruxelles, ma non dimentica le sue radici: "Il mio sguardo è di respiro europeo, la mia casa. Sono cosmopolita, ma le origini restano quelle di Ancona, Tavernelle, dove torno almeno due volte l’anno, in visita ai parenti e agli amici. Sono uno dei pochi ‘expat’ che può vantare amici conosciuti all’asilo o a scuola, con cui mi ritrovo quando sono dalle vostre parti. Seguo tutto ciò che succede ad Ancona e mi arrabbio quando ci sono brutte notizie. Ad agosto ero sul Conero".