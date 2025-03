Un anno da record per la Form: oltre 21mila spettatori e tanti giovani

Grandi numeri per la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Sono quelli che emergono dal bilancio sociale, illustrato ieri dal presidente Fabrizio Del Gobbo, e relativo al triennio 2022-2024. Basti dire che il primo anno si sono registrate 13.352 presenze, il secondo 18.270 e il terzo 21.140. L’inizio del 2025 conferma la tendenza, con il tutto esaurito in dieci date (cresciuti anche gli abbonamenti). Naturalmente è salito il numero dei concerti: 78 nel 2022, anno ancora segnato dalla pandemia, e 91 nei due anni successivi. La Form, una delle 13 Istituzioni Concertistico Orchestrali (I.C.O.) in Italia, è davvero la ‘colonna sonora delle Marche’, avendo toccato ben 36 fra città, paesi e borghi, ai quali si aggiungono 9 concerti in Italia e due all’estero (Vienna e Città del Vaticano). Da sottolineare l’aumento (circa il 20%) dei giovani tra il pubblico, frutto di un’intensa attività di formazione nelle scuole, con progetti educational e family concert, e della storica collaborazione con l’Università Politecnica.

La Form è ‘esplosa’ anche sui social, con un boom di visualizzazioni e like. Del Gobbo cita una frase di Ezio Bosso (‘La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme’), e ringrazia i tanti soggetti che hanno contribuito a tali risultati, dalla Regione ai Comuni soci fondatori (Ancona, Fermo, Fano, Macerata e Fabriano). Proprio grazie a questa rete il presidente può annunciare che "il 2025 vedrà un ulteriore incremento delle sedi e del numero dei concerti". Del Gobbo ricorda che "nel 2024 siamo tornati a essere un cardine della produzione lirica della Fondazione Muse".

Al suo fianco c’è il presidente Andrea Zampini, che definisce la Form "una delle eccellenze del territorio". Del Gobbo aggiunge che "le pendenze giuridiche ereditate dal passato si sono chiuse con esito positivo", e che l’azione di fundraising ha portato in breve tempo nuovi ‘partner’ (VivaServizi, Ancona Servizi e Fondazione e la Banca Cassa di Risparmio di Fermo). Form significa anche lavoro.

"Solo nel 2023 abbiamo erogato 1.333.644 euro di stipendi a 152 musicisti". A livello musicale la Form teme pochi confronti. Non a caso il nuovo direttore Francesco Di Rosa è una figura di spessore internazionale. E’ lui a dire che "sarebbe molto importante avere una sede istituzionale fissa, come le Muse, perché così potremmo lavorare meglio, evitando di spostarci ogni volta".

Raimondo Montesi