Un anno di Consigli comunali: ecco il bilancio

E’ stato un anno intenso quello passato in Consiglio comunale a Osimo a dibattere e votare temi importanti per la cittadinanza. Undici le sedute, tornate in presenza nella rinnovata Sala gialla del Comune dopo la pandemia da Covid, seppur partecipato da alcuni consiglieri in modalità streaming a distanza. Tra i temi "caldi" la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità di adduzione al nuovo ospedale Inrca - Ancona sud, le varianti ai programmi triennali dei lavori pubblici, il regolamento sui dehors, l’approvazione di quello nuovo per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e poi le tasse, in primis l’approvazione delle tariffe Tari. Sempre presenti il sindaco Pugnaloni, il presidente del Consiglio Campanari, i consiglieri Gobbi, Gallina Fiorini, Canapa, Pierini, Invernizzi, Ricci, Feliciani, Vignoni, Spilli, Brandoni, Rossi, Bordoni e Ginnetti, a dieci sedute Paolella, Flamini, Antonelli, Donia, a nove Maggiori, Sabbatini, Simoncini, Bottegoni e Alessandrini, e a sette Araco. Su 73 delibere sono state effettuate 129 votazioni e sono state discusse nove mozioni e 23 ordini del giorno. Entro gennaio il primo Consiglio comunale dell’anno, non ancora convocato.