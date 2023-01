Un anno di Polfer, la storia di un 64enne salvato poco prima del suicidio in stazione

Sono 153.676 le persone controllate, con un aumento di circa il 20% rispetto al 2021 corrispondente a 24907 identificati in più, 17 arrestati, 202 indagati e 74 provvedimenti di Polizia: è questo il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo con sede ad Ancona. Numerosi anche i sequestri: 7 armi da taglio, di cui 3 improprie, nonché circa 400 gr. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi e modiche quantità di eroina e cocaina. E’ stata anche notevolmente implementata l’attività generale di prevenzione che ha portato ad un consistente aumento delle proposte di misure di prevenzione (74 contro le 51 del 2021) Tante le storie a lieto fine e diversi i salvataggi. Come nel caso di un uomo, un 64enne italiano che allontanatosi volontariamente dall’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato, è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria mentre passeggiava lungo il marciapiede di attesa treni, sul 2° binario. Lo stesso, confortato dal personale Polfer, ha confidato di trovarsi in stazione poiché intenzionato a togliersi la vita gettandosi sotto un treno. E’ stato assistito sino all’arrivo dei sanitari del 118.