Un anno e mezzo per un’ecografia "Tranquilla, a pagamento c’è subito"

L’ecografia ai linfonodi delle ascelle? Se ne parla tra quasi un anno e mezzo. Nonostante le misure che la Regione intende prendere per abbattere i tempi di attesa delle prestazioni in sanità, la realtà quotidiana regala scene come quella a cui è stata costretta una donna di 77 anni residente nel capoluogo dorico. Una parte sempre più ampia di prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio pubblico entro un determinato periodo non sono prenotabili. "Agende chiuse" si affrettano a dire gli operatori del Cup regionale. Chi riesce a strappare una data, tuttavia, si mette le mani nei capelli: "Abbiamo provato a prenotare quell’ecografia su scala regionale e la prima data disponibile è a fine agosto 2024 – racconta, indignata, al Carlino la figlia della pensionata – Non finisce qui. Già la data è assurda, ma il primo sito ospedalieroambulatoriale disponibile è addirittura a Montegranaro. Noi dovremmo attendere tutto questo tempo per poi andare a Montegranaro, unica struttura disponibile? La cosa che mi fa più arrabbiare di tutta questa storia è che andando a pagamento col sistema privato ma presso una struttura pubblica l’esame sarebbe possibile farlo già domattina (stamattina, ndr), ma al doppio del prezzo: da 70 a 140 euro. Probabilmente così faremo, ma non è assolutamente giusto".

Fino a quando le istituzioni non interverranno sui ruoli dei medici nel rapporto tra intra ed extramoenia il problema resterà. Ecco, nel dettaglio le possibilità lasciate alla signora in questione: "Essendo di Ancona abbiamo chiesto quando era possibile svolgere l’ecografia, a pagamento in regime privatistico a Torrette e appunto ci è stato detto che già domani era possibile – aggiunge la figlia della 77enne – Addirittura con due medici a disposizione e la possibilità di scegliere. Al Salesi, sempre a pagamento, non sarebbe andata troppo peggio, con la prima data possibile la mattina dell’11 aprile, oppure, nello stesso giorno e sempre a pagamento all’ospedale di Jesi, leggermente scontato rispetto agli ospedali del capoluogo. Villa Igea? Possibile in pochi giorni a 122 euro. Premetto che l’esame di mia madre non è urgente, ma serve al suo medico che tra qualche mese la deve visitare di nuovo".

p.cu.