Un anno intenso tra luci e ombre

1 In aumento

In provincia di

Ancona nel 2022 è aumentato il numero di reati: in rialzo, ma sempre con numeri piuttosto contenuti, le rapine, i furti e i casi di stalking

2 In calo

Nella nostra provincia sono risultati invece in calo episodi di violenza sessuale (da 18 a 12; -33,3%), rapina in abitazione (da 3 a 1) e maltrattamenti in famiglia (da 24 a 21; -12,5%). Nel 2022 due soli minorenni sono stati arrestati (nessuno nel 2021) mentre le denunce di under 18 sono salite da 56 a 77 (+37,5%).