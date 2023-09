"Un approccio ‘tradizionale’ dando spazio alla gestualità"

Cosa succede se un coreografo di fama internazionale decide di debuttare come regista nel magico mondo della lirica? E di farlo con uno dei più amati capolavori di sempre?

Per scoprirlo basterà trovarsi al Teatro delle Muse venerdì (ore 20.30) o domenica (ore 16.30), dove lo jesino (di stanza a Londra) Luca Silvestrini dirigerà ‘Il flauto magico’ di Mozart, nuova produzione del Massimo dorico.

Silvestrini, c’è più entusiasmo o timore nell’affrontare quest’esperienza nuova?

"Sono felice di affrontarla perché è un’ottima esperienza, molto interessante ed eccitante. E poi a me piace sperimentare. Certo, mi adatto a un modo diverso di lavorare. Danzatori e cantanti non sono la stessa cosa. Esigenze e tempi sono diversi. In una grande produzione, poi, tutto è alla massima potenza. E’ una gioia avere tutti questi strumenti a disposizione, e metterli insieme. E poi Il Flauto magico è una storia così appassionante, anche se è complicato raccontarla".

Però in scena ci sono anche quattro danzatori...

"Sì, fanno parti diverse. In realtà il mio non è un tipo di danza ‘pura’. Di solito faccio danza teatro, in cui viene usata anche la parola. Mi interessa la gestualità come insieme espressivo. Nella lirica i cantanti hanno dei limiti a livello di movimento corporeo, per via della concentrazione che richiede il canto. Ma io cerco di mettere insieme le due cose. D’altronde Il Flauto magico ha delle parti recitate, oltre ai classici recitativi. E’ quasi un pre-musical. Una delle difficoltà infatti è stato ‘entrare’ nella lingua tedesca. Alla fine, però, la storia è dettata dalla musica". Inevitabili i tagli al testo, vero?

"Abbiamo asciugato i dialoghi, anche per rendere più agevole l’allestimento. I riferimenti massonici sono stati ridotti. Non ci sono elementi egizi, le piramidi. Abbiamo giocato più sugli archetipi. Il sole e la luna, il giorno e la notte, il bene e il male. In fondo quest’opera è una favola, quindi abbiamo lasciato l’elemento magico. Tutto avviene in un luogo che non ha precisi riferimenti temporali o fisici. Il pubblico è invitato a trovare quello che vuole in ciò che vede".

Per questo la scena è piuttosto ‘spoglia’?

"E’ neutra, asciutta, essenziale. E’ uno spazio quasi astratto. Ma non abbiamo tradito l’elemento fiabesco. Vedi i tre fanciulli, o una Regina della Notte sospesa in un mondo lunare. L’intenzione è raccontare la storia più che reinterpretarla o renderla vicina all’oggi".

Nel mondo della lirica aleggia lo spettro della Traviata in jeans...

"No, direi che abbiamo mantenuto un approccio ‘tradizionalista’. Anche i costumi lo sono: rimandano a una possibile, ipotetica fiaba. Il Principe, la Regina... sono come te li aspetti".

Raimondo Montesi