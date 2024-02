"Un Arpagone calato nel consumismo di oggi"

Un Arpagone ‘tentato’ dalla pubblicità a spendere i suoi soldi non lo si era mai visto. Accade con ‘L’avaro’ diretto da Luigi Saravo, in scena da domani (ore 20.45) a domenica al Teatro delle Muse di Ancona. Il classico di Moliere ha come interprete principale Ugo Dighero, diventato popolare come comico, al fianco di Maurizio Crozza nei Broncoviz e con la Gialappa’s Band in ‘Mai dire gol’, per citare due esempi. Ma il personaggio è molto più poliedrico di quanto si pensi, essendo capace di spaziare tra cinema, fiction e, appunto, teatro.

Saravo, il suo allestimento è ‘moderno’, con riferimenti agli spot e persino agli smartphone. Perché questa scelta?

"Allo spettacolo siamo arrivati attraverso uno scambio di idee con il direttore del Teatro Stabile di Genova Davide Livermore, di cui abbiamo sostenuto la ‘linea editoriale’. Rileggendo il testo ho visto, anche con mia grande sorpresa, che tante questioni che suonavano in un certo modo a quei tempi, le azioni che Arpagone compie, si sono conservate bene, e permettono un confronto con il nostro presente".

Ad esempio?

"Oggi viviamo in una economia capitalistica che ci spinge a un continuo consumo, anche a livello ambientale. Arpagone è contro il consumo, contro la sostituzione dei beni. Quando fa preparare una cena si preoccupa innanzitutto che non vengano rovinate le cose. Noi compriamo un cellulare pensando che ci soddisfi, ma sei mesi dopo esce il modello nuovo. E la rincorsa ricomincia. Oggi ‘dobbiamo’ comprare, e se non adesso non abbiamo i soldi ci sono le rateizzazioni".

E, come noi, Arpagone è tentato dagli spot...

"E’ un coro di bambini che gli appare come una sorta di allucinazione. Il coro canta, e lui ne è angosciato. Un incubo, per chi non vuole spendere. Solo che a un certo punto accade una cosa straordinaria Arpagone si innamora di una ragazza. Lei è povera, non ha neppure la dote. Per lui è solo una spesa, una bocca in più da sfamare. Ma nonostante questo la accetta. Le cose non andranno bene".

Ma chi è l’‘avaro’? Uno che ha più desiderio di essere ricco o più paura di diventare povero?

"Sì, è uno che non spende perché dice: ‘non si sa mai’. Il denaro per lui è una difesa, una protezione. E’ uno che ‘posticipa’ la vita. Quando, avendo una grossa somma in una cassetta, non sa dove metterla, decide di seppellirla in giardino, perché teme che gli venga sottratta".

Come mettere i soldi sotto il famoso materasso. Le banche non sopportano neanche che li si tenga sul conto a vista.

"No, bisogna sempre investire. Come ci dicevano ai tempi del Covid. Non si deve tenere fermi i soldi, ma farli circolare".

Viene da pensare a Paperon de’ Paperoni. Non è che Disney si è ispirato a Moliere?

"Il modello è quello. Si potrebbe dire che Paperon de’ Paperoni nel nostro immaginario ha surclassato Arpagone...".

Il grande pubblico conosce Ugo Dighero soprattutto come comico. Ma per fare Arpagone non basta certo saper far ridere.

"No, infatti Ugo è una persona di grande spessore umano, sensibilità ed empatia, con una certa vena malinconica. In scena arriva a piangere. Ma è anche un ‘clown’. Oscilla tra commozione e divertimento. Alla fine dello spettacolo crolla il teatro, il pubblico non se ne andrebbe mai via".

Si dice che i grandi comici nella realtà sono persone più serie e ‘tristi’ della media.

"Sì. Ma in fondo una commedia non è che una tragedia più cinica".

Conferma che far ridere è più difficile che commuovere?

"Sì".

Raimondo Montesi