Un ascensore tra porto e piazzetta. Raccolta di firme contro il progetto

"Diciamo no al progetto dell’ascensore presentato dal Comune per collegare il porto con la piazzetta della Torre". E’ il messaggio lanciato da alcuni cittadini attraverso una petizioneonline che in queste ore ha raccolto quasi 300 firme. "Un progetto che prevede un impianto di risalita con cabina a vista e rotaia che corre lungo la parete rocciosa che sovrasta il porto. Costerebbe molto e rovinerebbe il paesaggio. Per questo invitiamo cittadini, turisti e frequentatori che amano Numana a firmare questa petizione – spiegano -. Dalla Torre si vedrebbe una piattaforma in acciaio e vetro con tanto di ingranaggi a vista, posizionata proprio nel punto più panoramico della piazzetta, dal porto un grosso binario inclinato, affiancato da una scala d’acciaio, ancorato alla falesia con dei grossi pali che deturperebbe la scenografia naturale. Poi i costi di gestione e manutenzione di un’opera del genere non sono di certo trascurabili per un Comune come Numana. Alla presentazione del progetto il Comune non aveva ancora fatto una stima di questi costi. Il rischio concreto è di spendere un mucchio di soldi per costruire un’opera che non saremo in grado di mantenere nel tempo". Secondo il gruppo ci sarebbero ripercussioni anche sul traffico: "La zona di Numana bassa e del porto in estate ha già un traffico molto congestionato e una grave carenza di parcheggi, l’ascensore attirerebbe altro traffico in cerca di parcheggio che aggraverebbe ulteriormente la situazione. L’ascensore verrebbe realizzato in un’area a rischio frana molto elevato e pericolosità elevata".