Un assaggio di greco per scegliere il liceo

Gli alunni delle classi terze della scuola media Giulio Fagnani hanno avuto l’opportunità di partecipare quest’anno per la prima volta al corso di greco in collaborazione con la scuola secondaria di secondo grado Giulio Perticari, per sperimentare l’apprendimento della lingua greca. Organizzato e diretto dalla preside, Patrizia Leoni, precedentemente insegnante di greco, il corso prevede tre incontri di due ore ciascuno, tenuti dalle docenti di greco e latino del liceo classico Perticari e da alcuni degli studenti che hanno in precedenza frequentato la scuola Fagnani.

La prima lezione si è aperta con una breve introduzione sui popoli e sulle lingue indo-europee da parte della dirigente scolastica che ha poi lasciato la parola alla prof Olivieri e a tre alunne liceali. Per prima cosa le studentesse ci hanno illustrato le vocali e le consonanti dell’alfabeto minuscolo e maiuscolo greco. Successivamente la prof Olivieri ha spiegato l’uso dell’alfa privativo con alcuni riferimenti a parole italiane derivanti dalla lingua greca. Le alunne hanno anche preparato un gioco per indovinare il significato italiano di qualche parola greca e hanno poi messo alla prova i partecipanti con un quiz tramite la piattaforma di apprendimento Kahoot. Il corso ha quindi la finalità di aiutare gli alunni di terza media a compiere una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado da frequentare in futuro, e può essere un assaggio del percorso che affronteranno al classico.

Elettra Lucarelli

e Flavia Mazzara IIIF