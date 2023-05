"Un assessorato per il lavoro"

Seguendo la mia visione, verrà istituito l’assessorato al lavoro e all’università con lo scopo di incidere nelle dinamiche cittadine del mercato del lavoro, non solo subirle passivamente, dando impulso alle attività di formazione, incontro tra domanda e offerta, conoscenza delle politiche attive,

delle relazioni economiche, imprenditoriali, sindacali, istituzionali. Massima integrazione poi tra l’amministrazione e l’UNIVPM che vanta eccellenti facoltà di carattere tecnico e scientifico in grado di progettare percorsi virtuosi e ricerca di risorse finanziarie, per rendere applicabili le innovazioni in tema di rigenerazione e di nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile.

Gli studenti universitari sono oltre 15.000 e rappresentano una ricchezza economica e culturale a cui deve essere data l’opportunità di usufruire di servizi adeguati, alloggi, luoghi dove studiare, di svago e di aggregazione anche culturale, per rendere Ancona una città dove ci sia la reale possibilità da parte degli studenti di liberare energie ed integrarsi nel tessuto sociale, economico e produttivo.

L’assessorato curerà ogni tipo di integrazione con tutte le facoltà per sviluppare politiche di accoglienza, ma anche di supporto alla ricerca di opportunità economiche post-laurea con la creazione di un sistema di tutoraggio e orientamento.