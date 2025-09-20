Un assessore ad hoc?: "Serve l’impegno di tutti. Ventuno milioni sul piatto"

I residenti del Piano si sentono trascurati dall’amministrazione comunale, ma poco ci manca per sentirsi abbandonati stando a quanto emerso durante l’assemblea pubblica di giovedì. All’arena del Cinema Italia c’erano 200 persone che si aspettavano la presenza di almeno un assessore della giunta di centrodestra.

Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, come mai non c’era neppure un consigliere di maggioranza a quell’assemblea? "Quando si organizza un’assemblea si concordano date e modalità. A noi è arrivata la locandina di questo incontro, ma nessun invito. Voglio ricordare che in tutte le assemblee concordate c’è sempre stato almeno un rappresentante della giunta. Se si vuole la partecipazione, se la si vuole davvero, si concorda il giorno e l’ora, è la prassi".

Scusi se insisto sindaco, ma il Comitato del Piano e delle Grazie ha precisato di aver inviato gli inviti alla sua segreteria e a quella di tutti gli assessori e di aver ricevuto, a tal proposito, la risposta da quella dell’assessore Berardinelli in cui si comunicava che lo stesso era impegnato a una manifestazione a Posatora (organizzata da Forza Italia) Qualcuno l’ha avvisata?

"A me non risulta questo invito. A ogni modo, mi faccia dire una cosa...".

Prego.

"I temi legati al Piano sono a noi arcinoti e già ben inquadrati, con investimenti, progetti e soluzioni. Sul piatto abbiamo messo milioni di euro investiti tra pubblico e privato. In particolare 7 milioni di euro per il nuovo mercato e 14 milioni di investimento previsto da project financing per la demolizione del vecchio plesso mercatale e la costruzione del centro commerciale".

Sempre dall’assemblea è uscita la richiesta di creare una delega specifica al Piano nelle mani di un assessore, cosa ne pensa?

"Il Piano non ha bisogno di un assessore, ma dell’impegno di più assessori per competenza e delega. La situazione del Piano, da corso Carlo Alberto a piazza Ugo Bassi è già attenzionata da questa amministrazione".

A detta loro, tra residenti e comitato, gli assessori al Piano si sono visti poco in questi due anni, come risponde?

"E chi le ha detto che non si fanno vedere? Abbiamo due assessori e un consigliere comunale che vivono lì".

Vivere non significa starci, non è d’accordo?

"Guardi, ho fatto personalmente un sopralluogo alle casette di piazza d’Armi non più di dieci giorni fa e ho concordato con Erap una serie di interventi di rimozione e demolizione degli abusi: alcuni pergolati e strutture esterne ad alcuni alloggi. Come ha visto c’è parecchio da fare, ma l’accordo con la nuova presidenza e direzione dell’Erap è un ulteriore passo avanti".

Sindaco, ha notizie del punto di polizia locale nell’ex edicola di piazza Ugo Bassi?

"Entro settembre inaugurerò il presidio della polizia locale fortemente voluto da questa amministrazione".

Altri interventi?

"Continueremo a migliorare il decoro del quartiere come già fatto in piazza Staffette Partigiane".

Tornando all’Erap, cosa prevede l’accordo?

"La conversione di alloggi del Piano in Cohousing, Studenti/Anziani".

Cittadini e commercianti chiedono anche più eventi, cosa bolle in pentola?

"Stiamo organizzando eventi per il Natale. Abbiamo già prenotato gli allestimenti natalizi che avranno lo stesso tenore del centro storico".

E poi un tasto molto delicato, la sicurezza.

"Con il questore e il prefetto abbiamo concordato l’intensificazione di verifiche e controlli".