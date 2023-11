Un assistente amministrativo per consulenza finanziaria

Un assistente amministrativo (compiti esecutivi). Data scadenza: 221223. Codice offerta 5243861. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Manager di Ancona operante nel settore della consulenza finanziaria ricerca un assistente amministrativoa anche senza esperienza per supporto nelle attività di coordinamento, di gestione dell’organizzazione, elaborazione dati, ecc... Titolo di studio: diploma o laurea. Richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese, buon uso del computer (excel, word, power point, email, social), buona capacita’ relazionale e dinamismo, patente b (automunitoa). Preferibile età compresa tra 20 e 40 anni e domicilio nel comune di Ancona e limitrofi. Tipologia contrattuale: da valutare in base al profilo dei candidati. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum vitae a centroimpiegoancona.Ido@regione.marche.it segnalando il codice di riferimento 5243861.