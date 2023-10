Un assistente dentista per studio odontoiatrico

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 181223. Numero Candidati: un assistente dentista. Codice offerta 4927063. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Studio odontoiatrico di Montemarciano (An) ricerca un assistente alla poltrona odontoiatrica (aso) con o senza esperienza. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore e qualifica professionale aso. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana, conoscenza del pacchetto office, patente b (automunitoa). Preferibile età superiore a 18 anni e domicilio nei comuni di Ancona, Falconara marittima, Montemarciano, Chiaravalle. Tipologia contrattuale: tempo determinato (6 mesi) trasformabile o apprendistato. Orario di lavoro: part-time (24 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a emanuela.omenetti@hotmail.it