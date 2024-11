Un attestato per la donazione alla biblioteca

Un attestato di benemerenza allo jesino Luciano Landi, fondatore dell’ente di cooperazione internazionale Pisie, per la sua donazione. L’attestato e’ arrivato dall’istituto Alberghiero di Cingoli per "una donazione che valorizza la cultura gastronomica". Lo jesino ha donato centinaia di volumi storici e riviste specialistiche per il settore gastronomia alla biblioteca dell’istituto. La pratica per la donazione era giunta a termine questa estate e la dirigente scolastica, Antonella Canova, nei suoi ultimi giorni alla guida del "G. Varnelli", ha voluto suggellare un tale gesto di grande valore culturale con questo riconoscimento.