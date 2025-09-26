Un autunno di cantieri tra strade e ponte

Sarà un autunno di cantieri per la città e per le frazioni. Sono diversi gli Interventi importanti e attesi da tempo, alcuni già partiti, altri in procinto di partire insieme a quelli che sono in fase di pianificazione.

L’intervento, per un importo complessivo di 750mila euro è stato cofinanziato per 300mila coperti da un contributo regionale. A metà ottobre partiranno i lavori di risanamento del selciato stradale di via Pisacane. L’opera, per una spesa complessiva di circa 850mila euro, procederà per stralci funzionali, da incrocio a incrocio, così da ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Subito dopo sarà aperto anche il cantiere per la riqualificazione di via Mercantini, nel tratto che va dal fosso fino all’intersezione con via Anita Garibaldi.

Nella frazione di Filetto sono intanto partiti i lavori per la chiusura dell’anello del gas, un intervento chiesto da tempo da varie famiglie. Un lotto di lavori che inizierà in vista delle festività natalizie, quando l’auspicio è che possa essere finalmente completata la rotatoria dell’ex Penna, in modo da poter smontare una parte del cantiere che attualmente restringe la carreggiata nord-sud.

Strade più percorribili e sicure ma non solo, perché l’attesa è anche per la partenza dei lavori del ponte Garibaldi: la struttura commissariale sta procedendo con l’iter burocratico tra cui l’esproprio dell’immobile di Federcaccia, che dovrà essere demolito. L’associazione ha accettato l’offerta di 410 mila euro e la partenza dei lavori per la realizzazione del nuovo manufatto, partirà proprio dalla demolizione. Tra i primi step c’è anche quello di iniziare la realizzazione delle rampe, poi si procederà con lo spostamento dei sottoservizi e la messa in posa del ponte.

Via Rossini è pronta a trasformarsi in un quartiere: a subire un restyling urgente, non appena verrà trasferito il Ciof, sarà il prefabbricato, attualmente sede del centro per l’impiego, che dopo l’adeguamento ospiterà gli studenti del Liceo Medi che quest’anno sono ospitati dall’Istituto Panzini ma che a gennaio potrebbero finalmente avere una sede tutta loro.

Tra le scuole in via di consegna da parte degli addetti ai lavori c’è anche il polo Cesanella 0-6, dove nei giorni scorsi sono state tolte le prime protezioni che erano state allestite per consentire la bonifica dell’amianto, trovato nel sottosuolo, in sicurezza.