Un autunno ricco di manifestazioni ed eventi: il Ridotto del teatro diventa punto di riferimento

Sarà un autunno intenso alla Nuova Fenice e al suo nuovo Ridotto. Il prossimo weekend il Rotary Osimo, con il patrocinio del Comune, propone un concerto solidale per l’eradicazione della Polio, domenica alle 18.45 alla Nuova Fenice. Sul palco Simona Granelli e Fabio Battistelli in "Clarinetto & Pianoforte: un viaggio europeo".

Da venerdì a domenica in piazza Boccolino torna la Festa d’autunno con il mercatino di prodotti tipici e il 20esimo Castagna day organizzato dalla Società Operaia di Mutuo soccorso con Asso e Comune. Venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 23 nell’atrio comunale a ingresso libero la mostra di pittura "Un viaggio tra luce e colore" di Samanta Ricci.

Dal 7 al 15 novembre al via la mostra del circolo fotografico "Giacomelli" che animerà il Ridotto del teatro e l’11 e 12 il primo spettacolo di prosa alla Nuova Fenice con "Crisi di nervi – Tre atti unici di Anton Cechov". Il 14 conferenza al Ridotto della criminologa Roberta Bruzzone e il giorno seguente sul Trattato di Osimo con relatrice la storica e conduttrice tv Michela Ponzani. Il 21 spettacolo di prosa "SS16" di Debora Binci, il 23 il concerto della Banda Santa Cecilia e il 30 il teatro in famiglia con Pierino e il Lupo" con Gek Tesoro.

Il Ridotto sarà invece culla della Nuova Coppa Pianisti dal 4 all’8 dicembre.