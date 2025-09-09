Un bando per contribuire agli arredi del Corso

Un bando per finanziare parte dell’intervento di restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione a caccia di fondi per salvaguardare le casse. Si parte da un investimento massimo di 100mila euro che, nel caso degli arredi della strada principale del capoluogo, andrebbe a contribuire praticamente per poco meno di un quarto della spesa complessiva dell’intervento previsto. L’amministrazione comunale, infatti, aveva inizialmente messo a bilancio un budget più basso, poi ha alzato la posta arrivando a una cifra che si aggira sui 450mila euro. La partecipazione al bando è comunque molto importante perché consente di abbassare la quota economica a carico del Comune che potrà dirottare quei fondi altrove. Il vero nodo restano i lavori, il cui avvio era inizialmente previsto per i primi mesi del 2025. a causa di una serie di disguidi siamo arrivati a settembre e il via libera non arriva. L’obiettivo resta consegnare l’opera prima del prossimo Natale. Gli arredi, ordinati nei tempi, sono disponibili, comprese le piante che saranno inserite nelle fioriere oltre a panchine e cestini. Di recente rimaneva da risolvere il nodo delle luci. Imboccato un filone virtuoso per incamerare risorse in grado di finanziare opere pubbliche importanti. In questo caso interventi che abbiano a che fare con il soggetto che emette questi bando, nel caso di specie si tratta del Galpa. Ai contributi sono stati ammessi tanti Comuni della provincia di Ancona e delle Marche. Nel caso della città dorica il collegamento con la pesca è legato alla progettualità del concetto ‘da Mare a Mare’, ossia dal porto al Passetto, con corso Garibaldi che rappresenta un tassello centrale.