Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaUn bando per contribuire agli arredi del Corso
9 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Un bando per contribuire agli arredi del Corso

Un bando per contribuire agli arredi del Corso

Un bando per finanziare parte dell’intervento di restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione a caccia di fondi per salvaguardare le casse....

Un bando per finanziare parte dell’intervento di restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione a caccia di fondi per salvaguardare le casse....

Un bando per finanziare parte dell’intervento di restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione a caccia di fondi per salvaguardare le casse....

Per approfondire:

Un bando per finanziare parte dell’intervento di restyling di corso Garibaldi, l’amministrazione a caccia di fondi per salvaguardare le casse. Si parte da un investimento massimo di 100mila euro che, nel caso degli arredi della strada principale del capoluogo, andrebbe a contribuire praticamente per poco meno di un quarto della spesa complessiva dell’intervento previsto. L’amministrazione comunale, infatti, aveva inizialmente messo a bilancio un budget più basso, poi ha alzato la posta arrivando a una cifra che si aggira sui 450mila euro. La partecipazione al bando è comunque molto importante perché consente di abbassare la quota economica a carico del Comune che potrà dirottare quei fondi altrove. Il vero nodo restano i lavori, il cui avvio era inizialmente previsto per i primi mesi del 2025. a causa di una serie di disguidi siamo arrivati a settembre e il via libera non arriva. L’obiettivo resta consegnare l’opera prima del prossimo Natale. Gli arredi, ordinati nei tempi, sono disponibili, comprese le piante che saranno inserite nelle fioriere oltre a panchine e cestini. Di recente rimaneva da risolvere il nodo delle luci. Imboccato un filone virtuoso per incamerare risorse in grado di finanziare opere pubbliche importanti. In questo caso interventi che abbiano a che fare con il soggetto che emette questi bando, nel caso di specie si tratta del Galpa. Ai contributi sono stati ammessi tanti Comuni della provincia di Ancona e delle Marche. Nel caso della città dorica il collegamento con la pesca è legato alla progettualità del concetto ‘da Mare a Mare’, ossia dal porto al Passetto, con corso Garibaldi che rappresenta un tassello centrale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Economia circolare