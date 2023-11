Un "Barbiere di Siviglia" cinematografico che richiama a Jacques Tati e alla sua comicità stralunata e surreale. Su il sipario oggi (ore 20.30) per il titolo del grande repertorio di Gioachino Rossini, in replica domenica (ore 16). Il regista Luigi De Angelis, fondatore del gruppo Fanny & Alexander, ha voluto un allestimento nel quale risalti evidente il conflitto generazionale. La messa in scena del nuovo allestimento evidenzia l’attualità del testo ponendo in contrasto la dimensione intima e quella sociale, senza perdere mai di vista il divertimento alla base del capolavoro rossiniano.

"Non c’è sentimentalismo nel Barbiere – ha evidenziato il direttore artistico della stagione lirica Cristian Carrara - ma un’unica, infinita gioiosa voglia di vivere. E in questo tempo nostro, complesso e conflittuale questa è forse la più utile lezione che ci consegna questo capolavoro".

Nelle parole del regista, l’ambientazione si colloca all’interno di un’abitazione contemporanea, dove vita pubblica e privata si sovrappongono arricchendo la vicenda di innumerevoli implicazioni. Il cast mescola con sapienza veterani quali Roberto Abbondanza nei panni di Bartolo, insieme a giovani talenti già affermati nel mondo del belcanto come Chiara Amarù nel ruolo di Rosina. Il baritono armeno Gurgen Baveyan è Figaro, mentre l’amoroso Conte d’Almaviva è affidato al tenore siciliano Dave Monaco. Completano il cast Arturo Espinosa (Don Basilio) e Paola Valentina Molinari (Berta). L’Orchestra Filarmonica Marchigiana è diretta da Francesco Pasqualetti.

"Questa è la mia 50esima recita nei panni di Figaro, la decima produzione – evidenzia Gurgen Baveyan -. Tutti lo conoscono è il factotum della città, che altro dire?". "Il regista Luigi De Angelis ci ha lasciato liberi di esprimere il nostro personaggio – aggiunge Dave Monaco - così mi sono un pò inventato e messo al servizio della regia". "Vengo dal repertorio barocco e ricordo ancora con grande emozione lo Stabat mater eseguito qui al Pergolesi l’anno scorso dopo l’alluvione. Qui incarno un bel personaggio, forte, che non ha paura di essere quello che è". "Operazioni come queste che mettono insieme cantanti giovani e di esperienza – commenta Roberto Abbondanza (Bartolo) danno vita all’opera lirica che è a rischio nel nostro Paese ma non possiamo perdere. L’arte del canto lirico dovrebbe essere incoronata patrimonio immateriale Unesco: un segnale importantissimo".

Info e biglietti (da 15 a 70 euro): 0731 206888.