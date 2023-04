Un biglietto al parco: "Persona senza cuore" Telecamere in arrivo

E’ stato affisso un biglietto al cancello dello sgambatoio in centro dove sono morti per avvelenamento due cani. "Per non dimenticare. A distanza di giorni da quanto è accaduto in questo parco, siamo vicini nel ricordo a Kira e Maya che per mano di qualcuno sono state brutalmente avvelenate – si legge nel biglietto a firma di "amici degli animali" -. Scrivo per dare sfogo alla rabbia mia e di tutte quelle persone che invece gli animali li rispettano e li amano ma soprattutto a te, individuo senza cuore. Ti esorto a chiedere aiuto". Il sindaco valuterà se sarà possibile installare una telecamera nella zona.