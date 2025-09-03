Un biglietto da "Sogno". Al bar gratta e vince cinque milioni di euro: "Ma non so proprio chi sia"

La dea bendata si ferma a Senigallia: vinti 5 milioni di euro al "Maxi Miliardario New". Il biglietto vincente è stato venduto al ‘Bar Sogno’. Ed è caccia al neo milionario che mercoledì 27 agosto ha acquistato il biglietto vincente nel bar della galleria del centro commerciale ‘Il Molino Shopping Center’. Un locale molto frequentato da habitué, ma anche da persone di passaggio, sopratutto nel periodo estivo. "Lo abbiamo saputo oggi (ieri, ndr), ma il biglietto è stato venduto mercoledì – spiega Filippo Santilli, titolare della tabaccheria insieme alla figlia – Pensare che ti sono passati per le mani 5 milioni di euro, fa un certo effetto, è la vincita più importante che sia mai stata realizzata in zona e sono orgoglioso sia avvenuto qui da noi".

Un locale dove ci si ferma per un caffè, o per una colazione o uno snack, ma anche per acquistare un Gratta e Vinci: "Ne vendiamo tanti, difficile risalire a chi possa essere il neo milionario – prosegue – fino ad ora non si è fatto sentire nessuno, alla notizia della vincita ci siamo emozionati noi, figuriamoci chi ha in mano il biglietto vincente, è una cifra che ti cambia la vita davvero". Un sogno, proprio come il nome del bar dov’è stato venduto il biglietto, che coltivano non solo i giocatori abituali, ma anche chi, occasionalmente, si ferma ad acquistare un Gratta&Vinci: "Abbiamo un bel giro di gente che si ferma ad acquistare Gratta&Vinci – afferma – nel bar vengono vinti mediamente 300mila euro l’anno".

Nessun identikit del neo vincitore, difficile anche risalire se si tratti di un uomo o di una donna e nei corridoi del centro commerciale non si parla d’altro: tutti a caccia del vincitore. Dai commessi del supermercato a quelli dei negozi della galleria, nessuno ha notato nulla di strano mercoledì, questo fa pensare che il biglietto sia stato ‘grattato’ una volta usciti dal centro commerciale. "Molti lo ‘grattano’ qui da noi – spiega – altri li acquistano e se ne vanno. Credo che se si fosse accorto qui sarebbe stato difficile trattenere la gioia, ma accade spesso che qualcuno non si accorga di aver vinto". Questo è quanto accaduto diversi anni fa, sempre a Senigallia, quando una donna, dopo aver acquistato un ‘Gratta&Vinci’ ha chiesto al barista di controllare e solo dopo si è resa conto di essere diventata milionaria.

Le lotterie e i Gratta e Vinci rappresentano da anni una delle forme di gioco più diffuse nel nostro Paese. C’è chi li acquista con leggerezza, chi li regala come portafortuna e chi li sceglie per abitudine, sperando di poter cambiare vita. Le stazioni di servizio, così come gli autogrill sono spesso i luoghi più gettonati, così come i bar dove vengono registrate più vincite. Proprio come il ‘Bar Sogno’, un locale di passaggio e allo stesso tempo un luogo dove la dea bendata si è fermata più volte e dove mercoledì ha voluto lasciare il segno regalando un sogno al giocatore fortunato. "Credo molto in questa attività che porto avanti insieme a mia figlia e mi auguro che possano esserci altre vincite importanti in futuro" conclude Santilli.