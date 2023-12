Un bilancio con il botto. Duello Silvetti-Simonella: "Non sapete fare opposizione": "Da voi soltanto slogan"

Silvetti contro Simonella. Ieri i due che si sono affrontati per le elezioni amministrative di nuovo faccia a faccia dopo il voto di maggio per l’analisi del primo documento politico della giunta di centrodestra. "Chi è stato al governo negli ultimi dieci anni non sa fare opposizione". Il sindaco Silvetti ha ripreso la parola nel pomeriggio, durante la maratona sul bilancio, per punzecchiare la minoranza: "Mi aspettavo più contributi, più fatti, cifre ecc. da parte vostra, pensavo vi foste preparati di più – ha detto Silvetti nella controreplica – Nessuno ha promesso miracoli, dateci tempo e giudicateci nell’ottica dei cinque anni e badate bene, il concetto ‘Grande Ancona’ è un canto di battaglia, non uno slogan". Nella sua illustrazione mattutina del Dup, il Documento unico di programmazione 2024-2028, presentato in estate, aggiornato una prima volta il 27 settembre e ieri presentato in giunta, Silvetti aveva iniziato il suo intervento analizzando, a suo dire, il cambiamento della città in tre punti: "La città perde abitanti nella fascia 18-46 anni e ha conosciuto una grande immigrazione: gli stranieri in città sono al 15%, il doppio della media nazionale, anche a causa della presenza dei cantieri navali. Dovremo studiare le nostre scelte per integrare e invertire il fenomeno. Il terzo punto è legato all’invecchiamento della città con il 25% della popolazione over 65". Poi l’analisi delle linee guida del suo mandato: "Confermiamo il PIA 2, stiamo riorganizzando la macchina comunale con le 5 macro aree e ci occuperemo del decoro urbano così come delle buche, ma ripeto, le valutazioni vanno spalmate nei cinque anni di lavoro – ha aggiunto Silvetti – La sicurezza resta centrale così come il recupero dei borghi, la mobilità sostenibile e il nuovo progetto del forno crematorio".

Ida Simonella, nel suo intervento sul bilancio in generale, è stata durissima: "Avevate annunciato un bilancio di previsione col botto e invece siete rimasti sulla difensiva, lamentandovi dei mutui accesi dalla giunta precedente, in particolare la rinegoziazione del 2022. Rivendico quella scelta – ha detto l’ex assessore a porto, bilancio e mobilità – era un’operazione necessaria per affrontare l’emergenza dei costi dell’energia aumentati da 4 a 8 milioni di euro in due-tre mesi e tra l’altro a stretto giro porterà dei benefici alle casse comunali. Basta con la retorica dei mutui visto che voi in sei mesi già ne avete accesi tanti in proporzione perché senza quelli non si fa nulla. Le vostre priorità in campagna elettorale erano i borghi, il verde, il decoro e le manutenzioni. Ebbene, questi settori li avete messi in ginocchio spendendo quasi 600mila euro solo per le festività natalizie. Avete parlato di filiera, la stessa che ha azzerato i contributi all’affitto per quasi 700mila euro, soldi che per meno della metà avete coperto con fondi interni che potevano essere dedicati ad altro. Sui servizi sociali avete millantato 2 milioni di euro in più che in realtà non esistono. In fondo non avete fatto altro che apparecchiare la tavola per voi stessi, per dare incarichi, consulenze, contratti onerosi".