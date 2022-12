Un Bilancio da resa dei conti La notte dei lunghi coltelli

Un bilancio indigesto alle opposizioni e una discussione fiume, accesissima, che si è protratta fino alla tarda serata di ieri. Altra maratona in Consiglio regionale per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 e ennesimo scontro totale tra maggioranza e minoranza per far quadrare i conti che verranno. Nell’infinita discussione, intrisa di numerosi emendamenti presentati, le parti politiche hanno trovato anche spazio per apposite conferenze stampa. Ha aperto il Partito Democratico (nella foto), che ha stroncato il bilancio senza mezzi termini: "Non è un bilancio, è vuoto, senza visione. Vengono dimenticati i problemi della sanità, delle popolazioni colpite dall’alluvione, delle imprese e delle famiglie che devono fronteggiare il caro energia e l’inflazione", l’accusa dei dem. Più diretto il relatore di minoranza Fabrizio Cesetti: "Prevede solo spese obbligatorie e vincolate senza risorse per risolvere i problemi della nostra comunità", il suo affondo. Prima di usare - a nastro - l’espressione "marchette elettorali" nel citare la tabella E, quella che concede contributi per progetti specifici nei territori su proposta dei consiglieri. Mirate anche le critiche sulle scarse risorse stanziate per servizi o beni essenziali portate da Anna Casini, Antonio Mastrovincenzo, Manuela Bora e Micaela Vitri. La sintesi del capogruppo Maurizio Mangialardi: "Un bilancio tecnico senza variazioni adeguate. Le risorse vengono assegnate ai consiglieri regionali per essere redistribuite, senza alcun tipo di criterio, sul territorio: sono stati assegnati ‘virtualmente’ 80mila euro ad ogni consigliere ma così si umiliano tutti i marchigiani".

Dura la replica della maggioranza, che ha parlato di "manovra economica che è all’insegna della prudenza, ma con la quale stiamo ponendo le basi per centrare la gran parte degli obiettivi che ci siamo prefissati in diversi ambiti e settori all’inizio della Legislatura. Un bilancio che cerca di guardare e andare incontro alle esigenze delle categorie più deboli e, in maniera particolare, al sistema sanitario che sta soffrendo". Questa la posizione dei capigruppo Jessica Marcozzi (Forza Italia, relatrice di maggioranza), Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia), Renzo Marinelli (Lega), Giacomo Rossi (Civici Marche) e Dino Latini (Udc-Popolari Marche), secondo i quali si è "aperta una seconda fase per l’amministrazione di centrodestra delle Marche".

Le risposte punto su punto sono arrivate sulla sanità e sugli altri nodi storici delle Marche: "Il bilancio ripiana i disastri del passato", ha spiegato Rossi, citando borse di studio per i medici, gli investimenti sugli ospedali, i 21 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico e anche lo sguardo "a infrastrutture e esigenze degli alluvionati: risposte che altri non hanno dato". Sulla celeberrima tabella E: "Rappresenta lo 0,0004% del bilancio – la giustificazione di Marinelli – Prima era composta da 900 voci, oggi sono 300 di cui 220 finanziano spese obbligatorie, non accettiamo lezioni dal centrosinistra". Il periodo è complesso: "Per questo motivo – hanno concluso – si è deciso di concentrare le risorse disponibili per cofinanziare con 140 milioni di euro progetti europei che svilupperanno investimenti per 1,36 miliardi e per investire su materie che riteniamo strategiche". Le cose certe in una giornata incerta: approvato il Documento di economia e finanza regionale per il 2023-2025, quello che definisce le linee strategiche della programmazione economica e finanziaria regionale, articolata in missioni e programmi.