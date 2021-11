C’è un’altra faccia dell’emergenza pandemica da Coronavirus. Nelle ultime tre settimane in particolare c’è un fenomeno che i pediatri stanno osservando, una situazione legata all’aumento di virus respiratori tra i più piccoli. Succede in Italia e anche nella provincia dorica. "C’è una recrudescenza di tante virosi respiratorie che non vedevamo da anni", conferma il pediatra osimano Giuseppe Cicione, segretario provinciale Federazione italiana medici pediatri (Fimp). Crisi asmatiche causate da infezioni virali, faringiti, laringiti, fino ai...

C’è un’altra faccia dell’emergenza pandemica da Coronavirus. Nelle ultime tre settimane in particolare c’è un fenomeno che i pediatri stanno osservando, una situazione legata all’aumento di virus respiratori tra i più piccoli. Succede in Italia e anche nella provincia dorica. "C’è una recrudescenza di tante virosi respiratorie che non vedevamo da anni", conferma il pediatra osimano Giuseppe Cicione, segretario provinciale Federazione italiana medici pediatri (Fimp). Crisi asmatiche causate da infezioni virali, faringiti, laringiti, fino ai più "comuni" e gestibili tosse e raffreddore colpiscono bambini fino ai quattro anni in numero maggiore rispetto allo stesso periodo di anni fa. E’ quasi un boom. In pratica ne soffre la maggior parte dei bambini che in questi giorni viene portata dal pediatra, quasi nove su dieci. "Dopo i mesi di lockdown e di distanziamento sociale probabilmente c’è stata una "vacatio" della memoria immunologica nei bambini piccoli. Inoltre la socializzazione in ambiente scolastico e l’aver abbandonato le norme igieniche come il lavaggio delle mani hanno contribuito certamente al manifestarsi di queste virosi respiratorie", conferma. La situazione, almeno per ora, non è grave o comunque non tale da sovraccaricare gli studi medici, anche se il dottore dice: "I nostri telefoni squillano continuamente e gli orari di ambulatorio si prolungano fino a tardi". Sono arrivati in anticipo poi questi virus e dopo un anno vissuto in maniera diversa. Sarebbero tutti virus parainfluenziali (gli agenti causali principali delle infezioni respiratorie) e sinciziali, quelli che preoccupano di più, l’influenza cioè che rischia di essere più aggressiva e per cui i genitori, soprattutto quelli di bimbi piccoli alle prese con le prime vere malattie dei propri figli, rischiano di andare nel panico. Nascono tutti in modo subdolo con un semplice raffreddore e inappetenza. Il virus respiratorio sinciziale in particolare è uno dei tantissimi virus respiratori che, come tutti gli altri, entra attraverso le goccioline microscopiche che vengono emesse quando si respira e ha quindi le stesse modalità di trasmissione. Nessuna differenza rispetto a influenza, Covid, rinovirus, Coronavirus e tutti gli altri, anche se saprebbe scendere più facilmente ai polmoni. C’è anche un altro problema, un fatto che corre in parallelo e che provoca timori, come afferma il dottor Cicione: "Non è arrivato il vaccino antifluenzale. L’anno scorso ce l’avevamo già il 12 ottobre e lo stavamo somministrando a tutti i più fragili. Siamo all’inizio di novembre invece e ancora niente. Mi auguro che la gente si vaccini per l’influenza e per il Covid altrimenti corriamo il rischio di avere anche ospedali pediatrici pieni di ricoveri".

si.sa.