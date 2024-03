"Un bosco urbano da 8mila metri quadri"

Partecipazione, venerdì pomeriggio, all’incontro promosso dall’amministrazione per ridisegnare il parco Robinson di via Sardegna e presentare, contestualmente, i progetti per un bosco urbano e le connessioni tra le aree verdi di Palombina Vecchia. Il Comune, rappresentato dal sindaco Stefania Signorini e dall’architetto del settore Urbanistica Serena Marinelli, ha espresso la volontà di partecipare a due bandi regionali finalizzati proprio al potenziamento del verde pubblico. Nel dettaglio, "per il bando riguardante i boschi urbani è stato progettato un nuovo polmone verde, un bosco urbano di circa 8mila metri quadri nel cuore del Robinson, nella parte con terreno più ripido che non viene utilizzata dai cittadini. Il bosco sarà dotato di un impianto di irrigazione che garantirà l’attecchimento degli alberi – hanno spiegato sindaco e architetto –. Per il secondo bando, riguardante le reti ecologiche, è previsto un arricchimento delle aree verdi già esistenti, per poi giungere nel parco, creando quindi un collegamento verde tra campagna e città. È prevista la riqualificazione degli spazi, con il rifacimento dei sentieri utilizzando materiale naturale stabilizzato, una nuova illuminazione che rispetti la fauna e non produca inquinamento luminoso, oltre all’inserimento di attività didattiche, nuovi giochi e arredi e un punto ristoro nella zona dove si concentrano i giochi".

Dai cittadini sono arrivate diversi spunti, compresa la necessità di sistemare le aree verdi prospicienti le scuole e la pista di pattinaggio. All’appuntamento del centro commerciale Le Ville erano presenti anche il vicesindaco Valentina Barchiesi, l’assessore Ilenia Orologio e consiglieri di maggioranza e di opposizione, come Lara Polita e Marco Baldassini. Quest’ultimi, quando hanno preso parola, hanno lamentato di aver convocato un’assemblea in netto ritardo. Baldassini ha chiesto "di prevedere la canalizzazione e il recupero delle acque piovane per poterle utilizzare come irrigazione e per evitare il riversarsi in fognatura con i relativi problemi degli sversamenti a mare e della depurazione".

Polita, invece, ha evidenziato "come manchi una manutenzione del verde pubblico degna di questo nome: ad esempio, nella parte alta del parco Robinson, gli alberi piantati col progetto ‘un albero per ogni nuovo nato’, sono praticamente tutti morti, né sono stati sostituiti, anzi sono stati eliminati pure i pali di sostegno". La replica di Signorini: "Non si tratta semplicemente di recuperare il verde pubblico, ma di creare nuovi spazi di socializzazione e aggregazione per far sì che le nostre aree verdi siano sempre vissute da persone di ogni età, dai bambini agli anziani".