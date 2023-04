Un branco di lupi all’Acquaviva: in sei davanti all’autista impaurito

In sei esemplari di lupo hanno attraversato la strada a un ignaro automobilista che l’altra sera transitava per l’Acquaviva di Castelfidardo. Quasi abbagliati dai fari dell’auto hanno continuato indisturbati a percorrere entrambe le carreggiate per disperdersi nei campi circostanti, a ridosso delle abitazioni e delle fabbriche.

Ammirato da tanta maestosità ma comunque impaurito, l’uomo ha dovuto premere il freno per non finire addosso agli animali. Ormai di avvistamenti se ne contano a decine in tutta la Valmusone. Proprio ieri pomeriggio il consigliere della Lega di Osimo Alberto Alessandrini ha filmato il passaggio di due lupi in via Fratte a Passatempo. Pochi giorni fa poi un automobilista di passaggio per recarsi al lavoro, alle 7, ha filmato un lupo che girovagava per la Cameranense in territorio di Camerano. Mansueto, si è anche fermato quasi per farsi immortalare. Non è il primo che viene avvistato in zona.

Dalla fine dell’anno appena chiuso si susseguono le segnalazioni a Camerano. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina anche in via Loretana poche settimane fa. Un cittadino ha collocato una telecamera fuori casa e l’occhio ha inquadrato un bellissimo esemplare di lupo che se ne va a spasso in pieno giorno. Forse si tratta dello stesso esemplare avvistato lungo la Cameranense. Il vicino Comune di Loreto, spinto dalla tante segnalazioni, ha dovuto anche elaborare e divulgare le indicazioni da seguire in caso di avvistamento.