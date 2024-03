Un brand per piazza del Papa: "Uniti si vince, offerta di alta qualità"

Piazza del Papa, gli esercenti si mettono in rete e danno vita a un brand esclusivo con tanto di logo stilizzato. Poste le basi per un calendario di iniziative nel ‘salotto buono’ di Ancona che parte già domani in occasione della Festa della Donna (con un coupon per una consumazione con sconto del 50% per tutte le donne nei giorni infrasettimanali di marzo valido nei locali della rete) e vivrà l’acme il 16 marzo con l’appuntamento dedicato alle celebrazioni irlandesi di San Patrizio. Per l’occasione lo sponsor sarà una delle più grandi aziende produttrici di whisky al mondo, la Jameson.

In programma, nei mesi prossimi, un’iniziativa dedicata alla Formula 1 con tanto di simulatori sponsorizzata da Red Bull, e poi Jazz e altro ancora. Per ora il marchio ha inglobato 7 delle 10 attività della piazza (mancano Anburger, la Moretta e Chapeau), ma l’obiettivo è coinvolgere attività, non solo legate all’enogastronomia, della zona, coinvolgendo ad esempio anche via degli Orefici. All’interno del coordinamento, oltre ai locali, anche l’assessorato con delega all’Economia della Notte di Marco Battino, e la Confartigianato. La rete Piazza del Papa - guidata da Dario Argenziano, titolare di Jetset, e Marco Moroder, titolare del Raval- prende il nome da una denominazione identitaria per la città e riunisce in un vincolo di stretta collaborazione sette esercizi: 31.12, Civico 61, Fago, Jetset, King Edward, La Dama e Raval. Ieri il via ufficiale del progetto, oggi comincia anche l’attività social con due pagine, Instagram e Facebook, dedicate. Fare squadra insomma, col Comune che vede il concretizzarsi di mesi di lavoro: "È un obiettivo importante per la città _ spiega l’assessore Battino _ e soprattutto una buona pratica, che potrà essere replicata anche in altri luoghi, per la gestione e l’animazione di questa piazza così centrale, non solo dal punto di vista geografico. Per questo abbiamo supportato i gestori nella costruzione della rete e riconosciamo il valore del confronto con questa organizzazione di imprenditori che individuiamo come un potenziale supporto logistico all’interno dei nostri eventi, anche in termini di collaborazione per il controllo e la sicurezza".

Decisiva la presenza delle associazioni di categoria: "Importante – sottolinea Luca Casagrande di Confartigianato _ anche la scelta della forma della rete di imprese, formalizzata per consorziare le aziende. Questo significa che c’è la volontà di porsi non come soggetto urbano o singola impresa, ma come attività che lavora in filiera per promuovere un’area, che in questo caso è il salotto buono di Ancona". In attesa che l’amministrazione allarghi la sua vision commerciale, turistica, culturale e dei grandi eventi anche al resto della città, la parola agli imprenditori della piazza più bella di Ancona: "La piazza ha un nuovo obiettivo _ spiegano gli stessi esercenti _ e la nostra rete sigla l’identità con un logo che è espressione dell’integrazione degli elementi caratterizzanti la piazza e indicatore della trasversalità dei target che desidera accogliere: Piazza del Papa deve tornare a essere una piazza per tutti, oltre i sabati e i mercoledì universitari. Per quanto riguarda l’offerta, sempre di altissima gamma, punteremo sui prodotti locali a km 0 per diventare un riferimento di qualità e sicurezza".