Un bronzo pieno di gioia: "Grande emozione per Sofia"

Dopo il trionfo di Sofia Raffaeli ai Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica 2025 a Rio de Janeiro, dove ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella gara all-around, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali dalla Ginnastica Fabriano. A parlare è Maila Morosin, direttrice sportiva, vice presidente della Ginnastica Fabriano e anima dell’Accademia fabrianese, che da anni segue da vicino il percorso straordinario di Sofia. Tra emozione, orgoglio e qualche amarezza, le sue parole tracciano un quadro autentico della serata mondiale. "Si apre questo Mondiale – afferma – con la gara dell’All Around, che regala subito un’emozione straordinaria: il bronzo di Sofia Raffaeli, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua classe. Un piccolo errore le è costato probabilmente una posizione più alta, ma la sua prova resta bellissima, in un contesto di altissimo livello e con avversarie straordinarie".

Morosin sottolinea poi un momento particolarmente significativo della gara, che racchiude tutto il valore umano e sportivo di Sofia: "Credo che la sintesi perfetta di questa gara sia arrivata proprio da Sofia, con quell’espressione al termine della routine con il nastro: soddisfazione, orgoglio, felicità. Un’immagine che custodirò nel cuore, perché racconta tutta la grandezza di questa atleta". Non manca però un appunto critico da parte della dirigente, rivolto alla narrazione mediatica: "C’è un rammarico che non posso non esprimere: il cronista Fusco ha ricordato le società di appartenenza di tutte le atlete della, ma non ha speso una parola per la Ginnastica Fabriano. E’ inaccettabile che non sia stato sottolineato come Sofia non solo gareggi con noi in Serie A, ma sia cresciuta qui, sia stata formata qui, e continui a crescere ogni giorno con la nostra società".

Nel suo intervento, Morosin ribadisce con forza l’importanza del legame tra Sofia e il suo territorio, che l’ha vista sbocciare e affermarsi tra le grandi della ginnastica ritmica internazionale: "Sofia – conclude – è certamente una delle stelle più luminose della ginnastica ritmica mondiale, ma soprattutto è un prezioso simbolo di Fabriano e delle Marche, un territorio che l’ha vista nascere sportivamente e che l’ha aiutata a crescere fino a diventare un’icona internazionale. E adesso ci aspettano le finali di specialità: saremo ancora lì, al fianco di Sofia, pronti a sostenerla con la stessa fierezza, perché dietro ogni sua medaglia ci sono Fabriano, le Marche, la sua società e tutta la passione che la sostiene".

Le parole di Maila Morosin ci restituiscono non solo il valore tecnico di una medaglia mondiale, ma anche la dimensione umana e territoriale del successo di Sofia Raffaeli. Dietro ogni gesto in pedana, c’è una storia di dedizione, sacrificio e appartenenza. Fabriano, la Ginnastica Fabriano e tutta la regione possono dirsi orgogliosi di un’atleta che, pur brillando nel firmamento mondiale, non ha mai dimenticato le sue radici. Ora lo sguardo è alle finali di specialità: un nuovo capitolo da scrivere, sempre con la stessa passione, lo stesso talento e la stessa inconfondibile eleganza.

Angelo Campioni