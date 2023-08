Un bus per la Riviera Da Marcelli a Portonovo con una navetta gratuita

Da Portonovo a Marcelli, in bus, senza pagare nulla. La navetta di collegamento tra le località balneari è partita lunedì e, stando ai dati forniti dal Comune, ha raggiunto già il primo successo con una quarantina di passeggeri che hanno voluto sperimentarla. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina al capolinea di Marcelli, in via Venezia, di fronte allo Iat, alla presenza anche dell’assessore regionale ai trasporti Goffredo Brandoni. "Dopo l’inaugurazione, la scorsa settimana, della linea gratuita Ancona- Portonovo (con partenza dallo stadio del Conero, ndr)- ha spiegato Brandoni - abbiamo pensato anche ai Comuni della Riviera del Conero dove soggiornano la maggior parte dei turisti che d’ora in poi potranno raggiungere senza spesa e senza sforzi tutte le perle della nostra costa. Lunedì, nel primo giorno, le corse hanno registrato una media di 30-40 passeggeri ognuna, a dimostrazione dell’utilità di questo collegamento sia dal punto di vista turistico che nella decongestione del traffico". La navetta, si tratta della linea U, permetterà di salire dalla piazzetta di Portonovo e dopo 11 fermate di raggiungere Marcelli toccando anche Massignano, Sirolo e Numana. Stesso percorso, con partenza da Marcelli, si arriverà a Portonovo piazzetta sempre attraverso le stesse fermate ma a ritroso. Il servizio ci sarà fino al 10 di settembre. Il collegamento tra le località di punta della riviera è stato fortemente voluto dal territorio e dagli operatori turistici a cui la Regione Marche ha dato una riposta concreta finanziando il servizio. Alla presentazione di ieri, a Marcelli, erano presenti anche il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, l’assessore del Comune di Ancona Marco Battino e il presidente di Conerobus Muzio Papaveri. La nuova linea turistica prevede una fitta e coordinata rete di servizi nell’area, con salita e discesa libera nel corso della giornata. Dieci le corse al giorno, tra le 7 e le 20, con frequenza quasi oraria, utilizzando le fermate del trasporto pubblico locale già presenti lungo la strada e autorizzate. Combinando gli orari con la navetta che dal parcheggio dello stadio Del Conero parte per raggiungere Portonovo (la linea 95 già attiva dal 4 agosto scorso), si potrà avere una copertura completa, gratuita, anche per chi deciderà di andare da Ancona alle località balneari citate senza utilizzare la propria auto e a costo zero. Gli orari delle navette sono disponibili sul sito di Conerobus.

ma. ver.