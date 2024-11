"Un calcio alla violenza" alla Puccini

Domani alle 16,15 nella palestra della vecchi scuola Puccini l’appuntamento è con "Un calcio alla violenza. I primi passi nella difesa legittima" è il tema dell’allenamento aperto a tutte le donne interessate organizzato da Difesa Legittima Sicura in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è prettamente pratico e verranno analizzati i primi passi nella difesa base per uscire da situazioni di rischio con tecniche di sganciamento, proiezione, sviamento, immobilizzazione. Una lezione gratuita per principianti finalizzata a dimostrare le potenzialità che ogni persona ha in sé per uscire da situazioni di pericolo. La lezione sarà affidata ad istruttrici altamente qualificate di varie discipline: ju jitsu tradizionale, taekwondo e judo.

"L’evento – ha spiegato il coordinatore nazionale del progetto Dls Avv. Roberto Paradisi – fa parte di un più ampio percorso che da anni portiamo avanti con la collaborazione dell’Unione dei Comuni "Terre della Marca Senone" e che ci vede impegnati in progetti scolastici (anche contro il bullismo), seminari per donne del territorio, convegni e approfondimenti giuridici sulla legittima difesa e sulla violenza di genere, eventi nazionali come quello che organizziamo ogni anno a Giugno".Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile rivolgersi al numero 338-7778428.