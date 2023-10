Un calvario lungo 5.585 giorni. Che tradotto: 15 anni, 7 mesi, 28 giorni. Dal 7 febbraio 2008, quando è arrivato l’avviso di garanzia, al 9 ottobre 2023. È finita quella che lui stesso, Fabio Sturani, definisce "un’odissea". Già sindaco di Ancona, dimessosi nel 2008 in seguito alla chiusura delle indagini per l’acquisto dell’area portuale ex Ccs. Un’operazione, questa, avvenuta nel 2001: allora vestiva i panni dell’assessore e il primo cittadino era Renato Galeazzi. Ma i problemi, per Sturani, vennero quando indossava la fascia tricolore. L’accusa era di una presunta plusvalenza nella compravendita dello spazio, che fu poi rilevato da Anconambiente. Ha affrontato sette procedimenti giudiziari: due processi penali ad Ancona per i reati di corruzione e concussione (assolto in appello perché il fatto non sussiste) e tentata truffa (assolto in primo grado perché il fatto non sussiste); tre gradi di giudizio davanti alla Corte dei Conti per danno erariale (oltre 2 milioni e 100mila euro), fino alla sentenza annullata per difetto di giurisdizione dalla Cassazione; gli ultimi due al Tribunale civile, chiamato in causa da Anconambiente, ma a luglio 2023 è stato rigettato il ricorso. La Partecipata del Comune non ha fatto appello e il 9 ottobre la sentenza è passata in giudicato. Incubo finito.