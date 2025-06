Un cambio dopo 11 anni: "Ritirata la sospensiva"

Sospensiva ritirata sull’aggiudicazione del bando del Posa Bar. Alle parole del dirigente del comune, Giorgio Foglia, rispondono i legali della famiglia Ramazzotti che ha gestito il locale di Posatora negli ultimi 11 anni: "Il nostro ricorso mira alla riedizione della gara e a quel punto non residuavano i tempi per rinnovare l’intera procedura. Abbiamo quindi chiesto che il Tribunale si pronunciasse nel merito della vicenda e non solo sugli aspetti cautelari e il TAR ha fissato l’udienza di gennaio. La sospensiva era stata chiesta insieme al ricorso per bloccare la procedura e far sì che l’intera gara venisse nuovamente bandita. A tal fine, dato che tra la notifica del ricorso e l’udienza in camera di consiglio dovevano necessariamente trascorrere i termini di legge per consentire alle parti resistenti la difesa, era stata anche chiesta la pronuncia cautelare presidenziale, emettibile anche in assenza di contraddittorio quando vi sono ragioni d’urgenza che non consentono alcuna dilazione. La misura cautelare monocratica è stata prima negata poi concessa in relazione ai motivi aggiunti, specialmente per quanto riguarda l’ordine di liberare il chiosco dalle attrezzature, infine revocata. Il Comune quindi, sulla base di atti efficaci, sebbene sub judice, ci ha diffidato a rimuovere tutti i beni e gli impianti in 4 giorni. Tenuto conto che la gara era stata aggiudicata, che il chiosco era stato liberato, che il nuovo aggiudicatario era stato immesso nel possesso, non sussistevano più le esigenze cautelari che potevano giustificare una sospensione degli atti".