Un cammino con vista al Giubileo: le tappe

In vista del Giubileo del 2025, la diocesi di Senigallia, su sollecitazione del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei, ha predisposto un cammino che coinvolge i territori comunali di Mondolfo, Corinaldo e Castelleone di Suasa, lungo le rive del fiume Cesano. Il progetto, dal nome "Iter Suasanum: alle radici del cristianesimo nella diocesi di Senigallia", punta sull’accessibilità, intesa non solo come abbattimento delle barriere architettoniche, ma come superamento di tutte le barriere culturali, linguistiche, cognitive, sensoriali, anagrafiche e religiose ancora presenti. Un cammino capace di rispondere ai bisogni e ai desideri della diversità umana: ciascuno dovrà sentirsi accolto indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive, ma anche anagrafiche, linguistiche, culturali e religiose. Il progetto è quello di far conoscere il territorio in vista del Giubileo 2025: si parla di oltre 6 milioni di persone con disabilità che arriveranno da ogni parte del mondo per il Giubileo e potranno conoscere città, ma anche borghi e aree interne. Tra i luoghi più importanti c’è sicuramente il borgo gorettiano: a Corinaldo ci sono il santuario e la casa natale di Santa Maria Goretti. Per il progetto è stata realizzata una riproduzione tattile e parlante del dipinto della santa che è presente all’interno del santuario ma anche cartoline che tutte le persone sono in grado di esplorare attraverso tratti in rilievo e un Qr Code che dà accesso a un video che racconta la storia del santuario sia in italiano sia con sottotitoli in una lingua che si può scegliere e anche in Lingua dei segni (Lis). Importante anche l’area archeologica della città romana di Castelleone di Suasa dove si trova un teatro che viene ancora oggi utilizzato per ospitare concerti o spettacoli, accompagnato da un camminamento attraverso dei mosaici di epoca romana. Luoghi che rappresentano il patrimonio culturale dell’Italia e su cui il Giubileo potrà accendere i riflettori. Un modo per far conoscere ai tanti pellegrini l’altra faccia di un’Italia ricca di bellezze ed eccellenze. Da non sottovalutare Pio IX, l’ultimo Papa re: in città è conservata la sua casa, trasformata in un museo nel cuore della spiaggia di velluto.