Un campeggio abusivo Fuochi e cucina a gas: 72 sanzioni per 14mila euro

C’era chi dormiva in tenda, con il sacco a pelo e chi una copertura se l’era creata con dei legni trovati in spiaggia e sopra i quali aveva legato un telo. Un campeggio abusivo scovato dai carabinieri forestali in un blitz fatto all’alba di ieri, a Mezzavalle, insieme alla polizia locale. Agenti e militari sono arrivati in spiaggia alle 5, anche con i cani dei cinofili di Pesaro al seguito. E’ stata una strage di multe, ne sono state fatte 72, pari alle persone trovate sul posto a campeggiare in un tratto di arenile vietato da una ordinanza comunale e in parte anche interdetto al pubblico perché soggetto a frane della falesia. Non è una novità che gli amanti di Mezzavalle si fermino anche a dormire in una delle lagune più selvagge e belle della Riviera del Conero ma in questi giorni la presenza di tende e accampamenti era davvero troppa.

Al centralino del 112 erano arrivate molte segnalazioni, anche di fuochi accesi che costituiscono un pericolo per la zona se dovessero arrivare alla vicina vegetazione. Spegnere quelle fiamme sarebbe praticamente impossibile. Le segnalazioni parlavano di bagnanti che già prima di Ferragosto erano scesi in spiaggia e si erano organizzati per passarci più giorni. Carabinieri e agenti sono scesi per lo stradello più grande, quello che porta anche alla trattoria, e una volta arrivati sull’arenile sono iniziate le identificazioni con le persone trovate sul posto. I trasgressori erano di diverse regioni, non solo marchigiani, e c’erano anche alcuni stranieri. E’ stata trovata anche una cucina da campo con la bombola a gas. Per tutti è scattata una multa che va da 100 euro a mille euro. In tutto le sanzioni sono state per un totale di 14.400 euro. I cinofili hanno trovato tre persone, due residenti ad Ancona e una di Senigallia, con pochi grammi di marijuana e hashish. A trovare la droga addosso a loro è stato il cane "One", un belga malinos. Le sostanze stupefacenti erano per uso personale e le tre persone sono state tutte segnalate alla prefettura come assuntori di droghe con sospensione della patente di guida. Nel perlustrare la spiaggia e la vicina boscaglia sono stati trovati altri tipi di manufatti improvvisati, strutture coperte con legno, vecchie imbarcazioni, stuoie. Il materiale dovrà essere demolito e portato via. Sul loro ritrovamento è stata data comunicazione al Comune che dovrà occuparsi di smantellare le coperture trovate e smaltirle. L’operazione congiunta è stata fatta per prevenire illeciti ambientali e contrastare il campeggio abusivo che sembra essere diventato molto di moda all’interno del parco del Conero. In spiaggia si può stare di giorno, di notte è vietato e l’ordinanza affissa all’inizio dello stradello (che spesso viene strappata) lo ricorda.

Marina Verdenelli