Un campo polivalente alla "Montessori"

Un nuovo campo polivalente nel giardino della scuola media Montessori di Castelferretti. Ieri sono partiti i lavori per riqualificare uno spazio dedicato ai giovani per fare sport, giocare e divertirsi all’aria aperta. Il progetto del Comune, già illustrato ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico, richiederà 30 giorni di intervento e fa parte di un programma approvato l’anno scorso, illustrato in Consiglio di Istituto, l’organo collegiale che raccoglie rappresentanti di genitori e insegnanti.

"Era stato il sindaco Stefania Signorini – ricordano dal Castello -, durante la visita di inizio anno nei plessi scolastici falconaresi, ad annunciare agli studenti castelfrettesi l’intervento, che ha l’obiettivo di rendere più vivibile questo spazio all’aperto.

Nell’ultimo mese i tecnici del Comune hanno compiuto numerosi sopralluoghi nell’area verde e hanno ufficialmente comunicato nei giorni scorsi l’avvio dei lavori".

E precisano alcuni dati: "Per gli interventi che riguardano la Montessori sono stati stanziati complessivamente 70mila euro, di cui 30mila per lavori interni alla scuola (tra i quali la tinteggiatura delle aule, già eseguita prima dell’inizio delle lezioni), i restanti 40mila proprio per la realizzazione del nuovo campetto polivalente – ricordano -. Questo sarà ricavato nella porzione di giardino già pavimentata, un tipo di pavimentazione che però non è adatta all’attività sportiva. L’area sarà leggermente ampliata e sarà pavimentata con resine sintetiche, che permettono di ottenere una superficie uniforme, hanno ottime prestazioni tecniche per il grado di attrito e il rimbalzo della palla e non hanno bisogno di particolare manutenzione". Non solo, però. Saranno realizzati anche nuovi vialetti pedonali, per collegare meglio il nuovo campo polivalente con i due ingressi alla scuola, uno su via Veneto, l’altro su via Marzabotto e con le uscite interne.