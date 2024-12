Un Capodanno da star. Lo show della Imbruglia tra i 10 più importanti: "Avremo gli occhi dell’Italia"

Ancona città aperta a Capodanno grazie a Natalie Imbruglia e allo sforzo, economico e non solo, messo in campo dall’amministrazione comunale. Lo show con la popstar australiana costerà di più rispetto al Piano A, ossia Alex Britti, ma i ritorni rispetto a quell’esborso sono notevoli: "Le attività di somministrazione del centro, dai bar ai ristoranti, saranno quasi tutti aperti _ ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, confortato dalle conferme delle associazioni di categoria _. Anzi, i posti a disposizione sono ormai limitati, il consiglio è quello di affrettarsi con le prenotazioni.

Il Capodanno di Ancona figura tra i 10 eventi nazionali più attenzionati, ma la vera notizia è che le agenzie turistiche stanno vendendo molto bene i pacchetti della festa di fine anno in città: 3 giorni e 2 notti, con epicentro il concerto della Imbruglia. Mi dicono di movimenti di tendenza da Bologna e Firenze. Con Natalie Imbruglia, che lo ricordo due anni fa era sul palco di Wembley con i Coldplay, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità rispetto a quanto avevamo prefigurato inizialmente". Un colpo ad Alex Britti, su cui non ci sono rammarichi da parte di Palazzo del Popolo, e un altro agli eventi messi in campo da città con amministrazioni, guarda caso, di centrosinistra, oggettivamente deboli per la portata di quei centri. Scelte politiche che hanno il loro peso. Alla fine della giostra lo show di Capodanno in piazza Pertini costerà almeno 150mila euro, un terzo del budget dell’edizione 2024-25 di ‘Ancona che brilla e che brinda’. La serata inizierà alle 22 con il dj set di Corrado Cori, alle 23 sul palco salirà Natalie Imbruglia che celebrerà il conto alla rovescia di San Silvestro con la giunta comunale per poi riprendere il concerto fino a mezzanotte e mezzo, prima di passare la consolle a Cristian Marchi fino alle 2 quando la musica si spegnerà. Il Carlino, tuttavia, è in grado di svelare un retroscena sulla scelta dell’ospite ‘Big’. Già prima di annunciare Alex Britti, che se la giocava con Noemi, poi passati ad altri palchi, Eliantonio aveva già in pugno Natalie Imbruglia. L’unico, vero problema era la differenza di costi, ma le trattative erano già in corso a novembre; poi la decisione di Britti di andare allo show della Rai e così si sono aperte le porte dell’unica, sebbene stimolante alternativa. Un Capodanno che però piace: "Un plauso all’amministrazione, giusta e strategica la scelta di piazza Pertini. I nostri associati saranno tutti aperti e ottimisti per un grande riscontro economico" è stato il commento unanime di Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confesercenti. Il palco sarà montato lato Rinoceronti e gli accessi alla piazza saranno da piazza Stamira, via Marsala e via Palestro, mentre il versante opposto, ossia via Simeoni, sarà blindato e con il traffico off limits, così come il tratto di via San Martino e via Palestro. In generale tutta la zona attorno a piazza Pertini sarà a traffico molto limitato e a garantire il rispetto delle norme ci sarà la polizia locale, con il comandante Marco Caglioti in testa. Rafforzato il servizio gratuito di bus navette, con le solite due linee, Rossa e Blu, ma con la frequenza che passa da 30 a 20 minuti.