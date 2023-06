Un centro massaggi hard Il trattamento antistress nascondeva un giro di prostituzione cinese

di Marina Verdenelli

Un centro massaggi che pubblicizzava un trattamento rilassante e antistress, capace di alleviare tutti i muscoli. Era la tecnica del "tui na", preziosa per emicranie e dolori articolari, ma dietro c’era molto di più. Un blitz della sezione giudiziaria della polizia locale aveva portato ai sigilli dell’attività, riscontrando prestazioni sessuali sulla ricca clientela che ogni giorno andava e veniva dal negozio situato in corso Carlo Alberto, a due passi dalla chiesa dei Salesiani. Lì, all’ombra delle campane, una cinese con tanto di diploma avrebbe reso felice una fetta di clientela maschile molto variegata, la cui età andava dai 25 ai 65 anni. La chiusura risale a dicembre del 2017 e a distanza di anni la presunta maitresse è a processo per favoreggiamento della prostituzione al tribunale dorico. L’imputata è cinese e ha 57 anni, è difesa dall’avvocato Francesco Mantella. Avrebbe dato in uso un locale preso in affitto ad una connazionale che all’interno si prostituiva. Ieri a Palazzo di Giustizia ha testimoniato uno degli agenti della sezione giudiziaria della polizia locale che si è occupato dell’indagine. Si era finto cliente, rispondendo ad un annuncio. L’agente ha riferito in aula, davanti al giudice Corrado Ascoli, che aveva contattato prima un numero di cellulare preso da inserzioni di annunci hard e che già al telefono gli era stato detto che non faceva solo messaggi tradizionali. Arrivato all’appuntamento gli era stato chiarito che poteva anche avere un rapporto sessuale orale. Tutta l’indagine parte da una segnalazione fatta ai vigili urbani. Dal centro massaggi infatti, che era separato ad un centro estetico da un cartongesso, si sentivano spesso grida di piacere, tipiche di un rapporto sessuale. La polizia locale allora aveva avviato una indagine, stazionando in zona e controllando il via vai. Erano state messe anche delle telecamere. Il giorno dell’appuntamento l’agente avrebbe dovuto pagare 50 euro per la prestazione che non c’è mai stata perché ha esibito il tesserino. Ieri sono stati sentiti anche diversi clienti che hanno ammesso le prestazioni sessuali pagate. Uno ha anche confermato: "Mi era stato detto di non fare rumore". Discussione e sentenza al 23 ottobre.