Dopo le cure cardiologiche e aritmologiche a grandi atleti italiani e non, il sogno dell’ospedale di Torrette è quello di realizzare un Centro Nazionale di Medicina dello Sport. Ad annunciarlo, per ora come un’idea, ma con alcune basi concrete, è stato il dg dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Armando Gozzini che ne ha parlato a margine della conferenza stampa: "Si tratta di un progetto a cui abbiamo iniziato a pensare e che vede il professor Antonio Dello Russo (nella foto) come capofila – sono state le parole del manager lombardo – lui che in questi ultimi anni ha seguito da vicino le patologie cardiologiche di tanti atleti, penso ai ciclisti e non soltanto loro. Oltre Dello Russo saranno impegnati anche gli addetti di ortopedia ovviamente e altre figure tecniche. Ripeto, non è corretto parlare di sogno perché ne abbiamo iniziato a discutere da qualche tempo, ma sicuramente posso dire che si tratta di un progetto che stiamo approntando assieme con il prof Dello Russo. Non sarà un reparto come gli altri, quanto una struttura staccata che prevede come servizi principali la scuola di formazione e gli ambulatori per trattare gli atleti appunto. Andremo a coinvolgere tutti gli attori interessati, a partire, ovviamente dal Coni. Presto potrebbero arrivare delle novità".

La lista di campioni dello sport che hanno deciso di farsi curare a Torrette, ospedale pubblico è sempre bene ricordarlo, è molto lunga. Oltre ai professionisti del ciclismo, da Ulissi a Sagan passando per l’ex sprinter Cipollini e la medaglia olimpica a Parigi Elia Viviani, anche Valentino Rossi e Francesco ‘Pecco’ Bagnania, assi della MotoGp.