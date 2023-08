"Un centro senza auto anche davanti le Muse Slogan della giunta?"

"Siamo ad agosto ci sono tanti turisti che sbarcano ad Ancona e trovano una città poco accogliente. E’ di oggi sulla stampa la discussione sulla pedonalizzazione di piazza della Repubblica, che secondo l’amministrazione neo eletta sarebbe dovuta essere pedonale, senza auto, lo prevedevamo nel nostro programma elettorale e lo chiediamo a gran forza come Verdi oggi".

E ancora:"Ci chiediamo quindi che decisioni prenderà la nuova giunta ed il nuovo sindaco in merito. Sarebbe bene conoscere i progetti sin da subito, per avere contezza di quella che nel giro di qualche mese sarà la decisione definitiva, perché sarebbe bello poter accogliere i turisti in un centro libero dalle auto, a cominciare dal porto a salire verso il centro storico, il colle Guasco e mettere davvero in mostra le bellezze della nostra città. Altro tema ricorrente agostano sono i ripascimenti a Portonovo".

E a proposito di Portonovo, i Verdi proseguono: "E’ di oggi l’annuncio che i lavori per allargare la spiaggia della Baia sono terminati. Anche qui dieci anni, anzi di più, di discussione sulla attuazione ovvero la nuova stesura del Piano particolareggiato di Portonovo che prevede, non a caso, l’arretramento degli immobili e dei manufatti per lasciare più spazio naturale alla spiaggia ed evitare lo stanziamento da parte della Regione di cifre variabili tra i 150 mila e i 200 mila euro, che magari si potrebbero destinare ad altro. Nulla è stato fatto negli anni passati, ma qualcosa di serio e definitivo andrà pur fatto. Riteniamo che questa amministrazione, nel segno del cambiamento, dovrà impegnarsi a nostro parere su questo tema e restiamo in attesa di segnali in tal senso, auspicando che gli impegni presi in campagna elettorale non siano solo slogan al solo fine di acchiappare voti".

Europa Verde Ancona

Caterina Di Bitonto

Roberto Rubegni

Lanfranco Giacchetti