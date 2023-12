Un chiosco ai Laghetti del Passetto: "Discoteche e locali, tante proposte"

Un ufficio a disposizione di imprenditori che vogliono aprire locali o discoteche in città, la cosiddetta ‘Economia della Notte’ comincia a gettare le basi. Ad annunciare una serie di iniziative, per ora tutte sulla carta, è stato ieri l’assessore Marco Battino che ha ricevuto anche la particolare delega dal sindaco Silvetti. Incentivare le iniziative in città anche e soprattutto di sera e nel corso dell’anno, fungere da tramite con privati alla ricerca di locali idonei per migliorare l’offerta degli eventi. Tradotto, attivare il ‘Piano della notte anconetana’ facendo economia.

Di questo e altro Battino ha risposto all’interpellanza presentata da Massimo Parri (Rinasci Ancona). Intanto una novità che si aggiunge ai lavori per la ristrutturazione del chiosco bar di piazza Stamira annunciati la settimana scorsa: "Stiamo studiando la possibilità di realizzare una struttura fissa per i mesi che vanno dalla tarda primavera a inizio autunno nell’area dei laghetti del Passetto – confida Battino al Carlino – Un manufatto fisso per quei mesi e poi da togliere per l’inverno dove ricavare un punto ristoro e uno spazio per fare concerti, musica, eventi e così via, insomma per rendere quello spazio così suggestivo molto più attrattivo. Vorremmo attivarlo già la prossima primavera se riusciamo".

A seguire un’altra novità che riguarda le feste universitarie che da sempre caratterizzano i mercoledì anconetani: "Stiamo prendendo in mano noi la questione – aggiunge Battino – in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli esercenti di piazza del Plebiscito, senza dimenticare ovviamente le organizzazioni degli studenti. In passato queste feste, improvvisate spesso, hanno provocato una serie di problemi di ordine pubblico e di sicurezza. Non possiamo permetterci che accadono queste cose, da qui la proposta di assumerci noi la responsabilità di organizzare quelle serate facendo attenzione proprio al nodo sicurezza. Adesso ne stiamo discutendo, ma crediamo di poter attivare il progetto a partire dai primi mesi del 2024".

Infine l’accoglienza di nuovi ‘imprenditori della notte’ per stimolare il tema: "Il vecchio Prg non dà troppi margini di manovra. Le posso dire, comunque, che in pochi mesi ho ricevuto tantissime richieste e fatto incontri con imprenditori, giovani del posto soprattutto, anche gente che non si era mai occupata di pubblico spettacolo, intenzionati ad avviare locali notturni, discoteche e così via".