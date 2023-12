Un cine-concerto per il maestro del muto. Buster Keaton

Domani alle 21.15, all’auditorium Benedetto XIII di Camerino, va in scena il Cine-concerto "Buster Keaton", omaggio al maestro del cinema muto, tra i grandi geni della risata. Prodotto dalla Fondazione Pergolesi Spontini, e proposto nell’ambito della 56esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Su grande schermo rivivranno tre piccoli capolavori firmati diretti ed interpretati da Keaton. I cortometraggi One week (1920), The boat (1921) e Cops (1922) saranno accompagnati da una colonna sonora d’eccezione eseguita dal vivo e realizzata da tre compositori dei nostri giorni, Virginio Zoccatelli, Federico Biscione e Marco Attura.