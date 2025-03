Al via un Circolo di Lettura dedicato agli over 65 in collaborazione con l’associazione Letture ad alta voce e la Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Jesi, l’Asp Ambito 9. L’iniziativa punta a promuovere il benessere e la qualità della vita degli anziani attraverso la lettura ad alta voce di un libro e un successivo momento di reciproco confronto per scoprire e condividere le molteplici interpretazioni offerte dal testo. A iscrizione gratuita, è aperta agli over 65 residenti nei 21 Comuni della Vallesina dove opera l’Asp. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì a partire dal 21 marzo fino al 18 aprile, dalle ore 15 alle ore 16.30, presso la Biblioteca dei Ragazzi di Jesi in Via San Giuseppe, 36. Le prenotazioni sono aperte fino al prossimo 16 marzo. L’iniziativa si inserisce all’interno del "Progetto di Contrasto alla Solitudine" che l’Asp Ambito 9 ha attivato per promuovere iniziative volte a favorire la socializzazione e l’inclusione degli over 65 residenti nel territorio propria competenza.

Sono già state organizzate diverse iniziative gratuite, accolte con grande entusiasmo dai partecipanti, come il corso di alfabetizzazione informatica e un laboratorio teatrale per over 65. Per informazioni 0731 236911 e chiedere dell’Area Anziani.