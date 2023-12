Un commesso per negozio di mobili per la casa

Un commesso di negozio. Data scadenza: 06/01/24. Codice offerta 403524/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona. ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche. centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: Lavoro in apprendistato/formazione/inserimento. Dondi salotti, azienda specializzata nel commercio di mobili imbottiti per la casa, ricerca un sales assistant per lo store di Ancona. La risorsa si occuperà dell’accoglienza dei clienti, dell’assistenza durante gli acquisti e della progettazione degli interni. Si richiede: diploma scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), disponibilità al lavoro nei giorni festivi, ottime capacità relazionali e predisposizione alla vendita. Orario: part-time (24-30 ore settimanali). Tipologia contrattuale: apprendistato professionalizzante (età 18-29 anni) o apprendistato di qualificazione/ riqualificazione professionale (over 30 percettori naspi o dis-coll o indennità speciale di disoccupazione edile). Curriculum vitae a risorseumane@dondisalotti.it.