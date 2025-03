Un compleanno per "Fare Futuro": la Cna ci crede

La Cna di Ancona compie 80 anni. Ma per celebrare la ricorrenza non guarda al passato, ma organizza una serie di eventi raccolti sotto il titolo ‘Fare Futuro’. Il primo sarà domenica all’Hotel Federico II di Jesi, dove verrà presentato il nuovo ‘Manifesto dei Valori’ e dove si terranno le elezioni dei nuovi gruppi dirigenti. Sarà anche presentata l’analisi sull’andamento delle imprese, con numeri e proiezioni sul futuro dell’artigianato. Il 28 maggio al Teatro delle Muse ci sarà un incontro dedicato ai giovani che avrà come ospite d’eccezione lo psicopedagogista Stefano Rossi. In serata spazio alla musica con le esibizioni di Enrico Ruggeri e delle cantautrice senigalliese Roberta Giallo. ‘Fare Futuro’ si concluderà il 28 giugno al Cinema Giometti di Senigallia con ‘Soluzioni e Strategie’, importante occasione di confronto tra il mondo dell’impresa e le istituzioni. Lo sguardo rivolto in avanti non fa dimenticare alla CNA l’importanza della memoria. Il presidente Maurizio Paradisi ricorda che tutto inizia nel 1945, ‘venti giorni dopo la fine della seconda guerra mondiale in Europa. Nove imprenditori decisero di unirsi, consapevoli che da soli non si andava da nessuna parte. Era una forma di coesione sociale. La CNA nasce ad Ancona. Quella nazionale nascerà un anno dopo. ‘Fare Futuro’ non è solo un anniversario, ma un’opportunità per costruire insieme il domani dell’artigianato’. Concorda iI direttore Massimiliano Santini, che sottolinea la ‘logica cooperativa’ di quei pionieri animati da ‘valori altissimi’. Per Santini è necessario unire esperienza e innovazione, creando un ponte tra passato e futuro. Un futuro che, in certi casi, preoccupa. ‘Ci sono mestieri che stanno scomparendo. Entro il 2050 rischiano un tracollo i trasportatori, i posatori, i falegnami, i fotografi’. Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio Marche, loda la Cna parlando di ‘"connubio tra innovazione e coesione sociale", mentre Paolo Mariani, direttore di Confidi UNI.CO. Marche, sottolinea l’importanza del ruolo dei corpi intermedi come la Cna.

Raimondo Montesi