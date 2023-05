"Un concept store sulle calzature"

La città potrebbe ospitare in adiacenza a piazza della Repubblica un concept store con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle eccellenze regionali sulle calzature. Il concept store è un nuovo tipo di negozio, che pone una maggiore attenzione all’esperienza sensoriale, digitale e multifunzionale del cliente. Qui i clienti si ritrovano all’interno di un ampio spazio con pareti interamente ricoperte da schermi, in cui vengono proiettate le collezioni dei vari brand di calzature. Possono sedersi sui divanetti per aperitivi e scorrere l’offerta su un display, per poi selezionare le calzature che desiderano provare. I prodotti vengono portati dal personale direttamente ai divanetti da magazzini situati nelle vicinanze del negozio. Il concept store nasce per offrire ai clienti un’esperienza di shopping più completa, reinventando la comunicazione, stimolando il visitatore attraverso spazi e occasioni di intrattenimento e offrendo l’opportunità di interagire con altre persone. Lo store può ospitare anche spazi espositivi dove vengono allestite esibizioni e mostre delle nuove collezioni delle calzature. Un concept store è particolarmente caratterizzato dal suo design e dall’aspetto estetico dell’ambiente. All’interno di questo negozio si assiste alla perfetta fusione tra design, cucina, moda, e arte. Una vera esperienza polifunzionale che aumenta la probabilità che le persone vogliano tornare in quel luogo, implementando il turismo e rilanciando la città come capoluogo di eccellenza manifatturiera.