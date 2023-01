Un concerto benefico per la pace

Non solo il lancio di palloncini - che quest’anno, per promuovere uno stile di vita più attento all’ambiente, saranno 200 e non più 2mila - e l’approfondimento pomeridiano a palazzo dei Convegni, per la giornata della pace domani la Croce Rossa ha organizzato un concerto benefico. Si tratta del concerto per la Croce rossa della corale Brunella Maggiori che si terrà nella chiesa di San Pietro Apostolo, alle 18:30.

"Con questo concerto - spiega il presidente del comitato Cri di Jesi Francesco Bravi - il presidente Mauro Zagaglia e i coristi tutti vogliono rendere omaggio al Comitato della Cri di Jesi, in segno di apprezzamento per l’opera umanitaria svolta in favore della popolazione in sintonia con l’attività trentennale della corale che, nel ricordo di Brunella, ha sempre unito l’impegno nella divulgazione del canto corale con il concreto esercizio del valore della solidarietà verso chi soffre".

Nella ricorrenza dell’Epifania gli artisti del Coro, diretti dal maestro Stefano Contadini, si esibiranno in canti natalizi della tradizione popolare o di autori contemporanei. Alle 17 a Palazzo dei Convegni "Profezie di Pace", l’intervento della professoressa Paola Ballesi, già docente di Etica a Brera e all’Accademia di Belle Arti di Macerata, presidente di Macerata Cultura e dell’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi.

sa.fe.